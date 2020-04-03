АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Борьба с эпидемией в режиме онлайн: Лучшие игры про вирусы и…
EUR 85.74 USD 77.73
Курс валют на 28.03.2020

Внедорожник Aurus Komendant впервые вышел на тесты

Внедорожник Aurus Komendant впервые отправили на тестирование. Новинка, по мнению экспертов рынка, имеет много сходства с популярной моделью Rolls-Royce Cullinan.

Автомобиль покрыт маскировочной плёнкой, однако в итоге ряд деталей на сделанном фото удалось рассмотреть. Под капотом транспортного средства, согласно предварительной информации, разместили двигатель V8, который повысил свою производительность до 600 «лошадей» после процедуры форсировки.

Внедорожники модели Aurus Komendant станут доступны к покупке в 2021 году. Модель выполнена в классическом дизайне с плавными контурами отдельных деталей. При этом авто отличается высокой проходимостью благодаря увеличенным размерам колёсных арок и строгим по форме обвесам. Для улучшения поведения транспортного средства в условиях бездорожья инженеры установили на него систему полного привода.

+Дзен +Яндекс новости
Авто
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 13:15

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Внедорожник Aurus Komendant впервые вышел на…
«Такую девочку урвал»: Вера Брежнева ответила на шутку поклонника о карантине с Константином…
Экстремальный Mercedes 2009 года вызвал большой интерес у…
Эксперт Александр Трещев призывал не вкладывать средства в криптовалюту во время…
"Мисс Россия 2015" София Никитчук попала в больницу с подозрением на…
В ООН отклонили резолюцию России по отмене санкций, мешающих бороться с…
Эксперты озвучили главные преимущества смартфонов Redmi Note 9S и Mi…
«Увел у лучшего друга жену»: Василий Уткин прокомментировал критику Артема Дзюбы в…
Apple по ошибке раскрыла новый…
Адвокат Сергей Жорин поддержал Фадеева: «Максим – очень ранимый и душевный…
Российские школьники рассказали об основных трудностях удалённой…
«Мир страстей и грехопадений»: Константин Богомолов показал Ксению Собчак без…
Московским автомобилистам рассказали о правилах поездок во время…
Доктор Анатолий Альтштейн заявил, что коронавирус в РФ развивается по примеру…
Диетологи раскрыли секреты похудения Елены Степаненко, Лолиты и Надежды…
В России зарегистрировали новую тест-систему для обнаружения…
Семья Анастасии Заворотнюк обратилась к поклонникам в день рождения…
Аксессуар для нового iPhone SE появился на сайте…
«Я для них слишком молода»: Лолита ответила на вопрос об отношениях с Шаляпиным и…
Врач ГКБ имени Виноградова Мария Блинова перечислила опасные советы для защиты от…
«Чудо случится»: В Instagram-группе поддержки Анастасию Заворотнюк поздравили с…
Ростех создал защищающие от вирусов и любых типов микроорганизмов…
Дочь Анастасии Волочковой на карантине начала продавать свои…
«АвтоВАЗ» отправил запрос на восстановление…
Алсу призвала поклонниц не забывать о женственности во время…
Татьяна Тарасова показала архивный снимок своей свадьбы в честь дня рождения покойного Владимира…
Представители Роспотребнадзора дали рекомендации по поводу дезинфекции квартиры в условиях…
Оксана Самойлова объявила о распродаже коллекции…
Просмотреть все новости