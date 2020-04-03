Внедорожник Aurus Komendant впервые вышел на тесты





Автомобиль покрыт маскировочной плёнкой, однако в итоге ряд деталей на сделанном фото удалось рассмотреть. Под капотом транспортного средства, согласно предварительной информации, разместили двигатель V8, который повысил свою производительность до 600 «лошадей» после процедуры форсировки.Внедорожники модели Aurus Komendant станут доступны к покупке в 2021 году. Модель выполнена в классическом дизайне с плавными контурами отдельных деталей. При этом авто отличается высокой проходимостью благодаря увеличенным размерам колёсных арок и строгим по форме обвесам. Для улучшения поведения транспортного средства в условиях бездорожья инженеры установили на него систему полного привода.