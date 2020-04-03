«Такую девочку урвал»: Вера Брежнева ответила на шутку поклонника о карантине с Константином Меладзе
На странице Веры Брежневой в Instagram появилась новая публикация, собравшая самые разные отзывы в ее сторону. Певица ответила на шутку поклонника о карантине с Константином Меладзе.
Знаменитость решила по-особенному поздравить коллегу по творческому цеху Монатика с днем рождения, посвятив ему свежий пост в своем блоге. На запечатленном ролике Вера Брежнева спела под аккомпанемент супруга один из треков 34-летнего именинника. Он, в свою очередь, поблагодарил артистку за поздравления, при этом похвалив ее за старания. «Безграничная любовь и вера в добро!!» - высказался соблюдающий карантин музыкант. Кроме этого, в комментариях к сюжету супруга Константина Меладзе пообщалась со своими подписчиками, ответив на слухи о том, что их с продюсером брак не такой идеальный, как кажется.
«Молодец Меладзе, такую девочку урвал на изоляцию», - написал один из поклонников в подписи к посту. Исполнительница решила отреагировать на эту шутку улыбающимся смайлом, тем самым оценив юмор фолловера. Брежнева поддерживает обратную связь с аудиторией, чтобы уменьшить количество отрицательных отзывов.
Также звезда пошутила о разводе с мужем, отметив, что он давно состоялся. По мнению певицы, личная жизнь не должна обсуждаться с посторонними людьми. По этой причине жена продюсера не делится с фанатами подробностями семейных отношения.
Знаменитость решила по-особенному поздравить коллегу по творческому цеху Монатика с днем рождения, посвятив ему свежий пост в своем блоге. На запечатленном ролике Вера Брежнева спела под аккомпанемент супруга один из треков 34-летнего именинника. Он, в свою очередь, поблагодарил артистку за поздравления, при этом похвалив ее за старания. «Безграничная любовь и вера в добро!!» - высказался соблюдающий карантин музыкант. Кроме этого, в комментариях к сюжету супруга Константина Меладзе пообщалась со своими подписчиками, ответив на слухи о том, что их с продюсером брак не такой идеальный, как кажется.
«Молодец Меладзе, такую девочку урвал на изоляцию», - написал один из поклонников в подписи к посту. Исполнительница решила отреагировать на эту шутку улыбающимся смайлом, тем самым оценив юмор фолловера. Брежнева поддерживает обратную связь с аудиторией, чтобы уменьшить количество отрицательных отзывов.
Также звезда пошутила о разводе с мужем, отметив, что он давно состоялся. По мнению певицы, личная жизнь не должна обсуждаться с посторонними людьми. По этой причине жена продюсера не делится с фанатами подробностями семейных отношения.
ШоуБиз
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 13:06