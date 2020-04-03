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Экстремальный Mercedes 2009 года вызвал большой интерес у покупателей

Экстремальный Mercedes выпуска 2009 года спровоцировал большой интерес со стороны потенциальных покупателей. Модель SL65 AMG в комплектации Black Series стала доступна на аукционе.
Экстремальный Mercedes 2009 года вызвал большой интерес у покупателей

Автомобиль изначально выпустили в количестве 350 единиц, но 50% было реализовано на рынке США. Образец, который готовятся продать с молотка, отличается пробегом в 17 тысяч км. Под капотом модели размещен 6-литровый силовой агрегат V12 производительностью 670 «лошадок».

Масса данной версии авто была уменьшена на 250 кг. Вместо стандартной крыши использовался складной модуль. Для набора скорости в 100 км/ч авто тратит всего 3,8 с. Начальная стоимость транспортного средства составляет порядка $120 тысяч. Аналитики выразили уверенность, что после торгов ценник может подняться в 2 раза. В 2009-м авто предлагалось у официальных дилеров за $304 тысячи, что сегодня эквивалентно 23 млн рублей.

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Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 12:58

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