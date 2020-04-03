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"Мисс Россия 2015" София Никитчук попала в больницу с подозрением на Covid-19

Победительница конкурса красоты "Мисс Россия 2015" София Никитчук попала в больницу с подозрением на Covid-19. На данный момент модель находится в Коммунарке и ждёт результатов тестов.

Недавно 26-летняя модель София Никитчук отдыхала на горнолыжном курорте Куршевель. Через пару недель после возвращения в Россию 1-я вице-мисс Мира 2015 отметила у себя плохое самочувствие. У знаменитости появились симптомы коронавирусной инфекции, а именно боль в горле и затруднённое дыхание. Как передаёт Telegram-канал Mash, на данный момент "Мисс Россия" находится в больнице в Коммунарке, в которой пребывают все заболевшие в столице РФ, и ждёт результатов тестов.

Отметим, врач ГКБ имени Виноградова Мария Блинова перечислила опасные советы для защиты от Covid-19. Если соблюдать меры предосторожности, можно значительно уменьшить риск заражения.

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Добавил: Кохановская Мария Сегодня, 12:43

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