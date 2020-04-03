Эксперт Александр Трещев призывал не вкладывать средства в криптовалюту во время кризиса





Кризис и условия карантина во многих странах привели к тому, что граждане ищут способы заработка в интернете. Некоторые задумались над возможностью сохранить свои деньги благодаря криптовалюте. Александр Трещев уверен, что россиянам не стоит сейчас входить на этот рынок, поскольку считает его “диким”. Эксперт отметил, что заработать или сохранить свои средства здесь удается не всем, поскольку эта сфера еще не устоялась.Одной из причин невозможности заработка на криптовалютах Трещев называет наличие мошенников, которые обманными путями отнимают деньги у честных пользователей.