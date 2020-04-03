Адвокат Сергей Жорин поддержал Фадеева: «Максим – очень ранимый и душевный человек»





В прошлом году между продюсером и артисткой его центра Наргиз Закировой произошел большой конфликт. Певица обвинила Фадеева в срыве своих шоу и заявила о расторжении контракта. После этого представители шоу-бизнеса стали критиковать друг друга, еще больше раздув ситуацию. Затем Олег Майами, ранее работавший с музыкантом, наговорил ему много неприятных слов. Спустя некоторое время композитор сообщил поклонникам и прессе, что распускает свой лейбл. Как отметил исполнитель, его бывшие подопечные имеют право петь композиции, написанные в сотрудничества с ним. Однако это решение не распространялось только на двоих звезд – Закирову и Майами. Позже первая стала работать с Виктором Дробышем, а последний извинился перед продюсером.Сергей Жорин решил прокомментировать сложившую ситуацию, приняв сторону музыканта. Адвокат раскритиковал двоих вышеупомянутых артистов и заявил, что они предали человека, благодаря которому заработали большие деньги и обрели популярность., - рассказал юрист. Поступок знаменитостей по отношению к Фадееву он назвал «подлым».