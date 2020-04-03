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Адвокат Сергей Жорин поддержал Фадеева: «Максим – очень ранимый и душевный человек»

Сергей Жорин стал гостем передачи «Алена, блин!», где прокомментировал наиболее популярные новости шоу-бизнеса. Также адвокат заступился за Максима Фадеева, вспомнив о роспуске его лейбла MALFA.
Адвокат Сергей Жорин поддержал Фадеева: «Максим – очень ранимый и душевный человек»

В прошлом году между продюсером и артисткой его центра Наргиз Закировой произошел большой конфликт. Певица обвинила Фадеева в срыве своих шоу и заявила о расторжении контракта. После этого представители шоу-бизнеса стали критиковать друг друга, еще больше раздув ситуацию. Затем Олег Майами, ранее работавший с музыкантом, наговорил ему много неприятных слов. Спустя некоторое время композитор сообщил поклонникам и прессе, что распускает свой лейбл. Как отметил исполнитель, его бывшие подопечные имеют право петь композиции, написанные в сотрудничества с ним. Однако это решение не распространялось только на двоих звезд – Закирову и Майами. Позже первая стала работать с Виктором Дробышем, а последний извинился перед продюсером.

Сергей Жорин решил прокомментировать сложившую ситуацию, приняв сторону музыканта. Адвокат раскритиковал двоих вышеупомянутых артистов и заявил, что они предали человека, благодаря которому заработали большие деньги и обрели популярность. «Он болезненно предательство переживает плюс у него сердце слабое», - рассказал юрист. Поступок знаменитостей по отношению к Фадееву он назвал «подлым».

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ШоуБиз
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 12:05

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