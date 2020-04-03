Apple по ошибке раскрыла новый продукт





Как оказалось, компания из Купертино готовит к выпуску «умную метку» AirTag. Самые первые сообщения о новинке стали распространять инсайдеры в минувшем году. Сам аксессуар AirTag отличается достаточно компактными габаритами. Его можно разместить в кошельке либо соединить с иным предметом для быстрого поиска.Метка соединяется с iPhone и показывает геопозицию посредством приложения «Локатор». Согласно предварительным данным, для поддержания связи потребуется использование Bluetooth либо UWB. Последняя аббревиатура расшифровывается как Ultra Wideband. Этот функционал стал доступен в iPhone 11 поколения.Компания Apple во время проведения конференции WWDC прошлого года сообщала о возможности внедрения нового метода для контроля местоположения посредством расположенного поблизости девайса. Когда метка остаётся без привязки к конкретному устройству, она может сама задействовать точку с доступом к интернету для отправки владельцу данных о собственной позиции.