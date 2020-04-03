Московским автомобилистам рассказали о правилах поездок во время карантина
Вследствие пандемии коронавируса на данный момент многие люди пребывают на самоизоляции. В целях безопасности во время карантина определённые правила внедрены и для водителей, о чём московским автомобилистам рассказали представители столичного оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19.
Как рассказали эксперты, в случае выезда на своём транспортном средстве московские автомобилисты должны будут предоставить документы и рассказать сотрудникам ГИБДД о цели поездки. Данное правило действует для людей, передвигающихся на собственных машинах, и для тех, кто пользуется услугами такси.
В Telegram-канале оперативного штаба отметили, что при возникновении серьёзной необходимости ездить можно в другой район. Наряду с этим всем водителям обязательно нужно иметь с собой документ, удостоверяющий личность.
Как рассказали эксперты, в случае выезда на своём транспортном средстве московские автомобилисты должны будут предоставить документы и рассказать сотрудникам ГИБДД о цели поездки. Данное правило действует для людей, передвигающихся на собственных машинах, и для тех, кто пользуется услугами такси.
В Telegram-канале оперативного штаба отметили, что при возникновении серьёзной необходимости ездить можно в другой район. Наряду с этим всем водителям обязательно нужно иметь с собой документ, удостоверяющий личность.
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Добавил: Кохановская Мария Сегодня, 11:50