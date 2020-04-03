АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Борьба с эпидемией в режиме онлайн: Лучшие игры про вирусы и…
EUR 85.74 USD 77.73
Курс валют на 28.03.2020

Московским автомобилистам рассказали о правилах поездок во время карантина

Вследствие пандемии коронавируса на данный момент многие люди пребывают на самоизоляции. В целях безопасности во время карантина определённые правила внедрены и для водителей, о чём московским автомобилистам рассказали представители столичного оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19.

Как рассказали эксперты, в случае выезда на своём транспортном средстве московские автомобилисты должны будут предоставить документы и рассказать сотрудникам ГИБДД о цели поездки. Данное правило действует для людей, передвигающихся на собственных машинах, и для тех, кто пользуется услугами такси.

В Telegram-канале оперативного штаба отметили, что при возникновении серьёзной необходимости ездить можно в другой район. Наряду с этим всем водителям обязательно нужно иметь с собой документ, удостоверяющий личность.

+Дзен +Яндекс новости
Авто
Добавил: Кохановская Мария Сегодня, 11:50

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
«Мир страстей и грехопадений»: Константин Богомолов показал Ксению Собчак без…
Московским автомобилистам рассказали о правилах поездок во время…
Доктор Анатолий Альтштейн заявил, что коронавирус в РФ развивается по примеру…
Диетологи раскрыли секреты похудения Елены Степаненко, Лолиты и Надежды…
В России зарегистрировали новую тест-систему для обнаружения…
Семья Анастасии Заворотнюк обратилась к поклонникам в день рождения…
Аксессуар для нового iPhone SE появился на сайте…
«Я для них слишком молода»: Лолита ответила на вопрос об отношениях с Шаляпиным и…
Врач ГКБ имени Виноградова Мария Блинова перечислила опасные советы для защиты от…
«Чудо случится»: В Instagram-группе поддержки Анастасию Заворотнюк поздравили с…
Ростех создал защищающие от вирусов и любых типов микроорганизмов…
Дочь Анастасии Волочковой на карантине начала продавать свои…
«АвтоВАЗ» отправил запрос на восстановление…
Алсу призвала поклонниц не забывать о женственности во время…
Татьяна Тарасова показала архивный снимок своей свадьбы в честь дня рождения покойного Владимира…
Представители Роспотребнадзора дали рекомендации по поводу дезинфекции квартиры в условиях…
Оксана Самойлова объявила о распродаже коллекции…
Астрономы рассказали об уникальных космических явлениях в…
Ким Кардашьян призналась, что ей тяжело соблюдать карантин из-за…
Представитель ВОЗ Тарик Язаревич: «Медицинские маски не нужны здоровым…
Ученые обнаружили в Австралии семь новых видов…
День Кирилла Катаника: История и традиции…
Ученые нашли ген, являющийся причиной развития «средиземноморской…
Анатолий Вассерман раскритиковал систему здравоохранения США из-за скорости распространения…
Хабиб Нурмагомедов об отказе общаться с Конором Макгрегором: «Он как престарелая…
Всемирная организация здравоохранения назвала количество жертв коронавируса в…
Ксения Собчак допустила вероятность революции в стране в связи с падением экономики из-за…
Эксперты озвучили прогноз о состоянии бизнеса в России к концу нетрудовых дней из-за…
Просмотреть все новости