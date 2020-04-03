Московским автомобилистам рассказали о правилах поездок во время карантина





Как рассказали эксперты, в случае выезда на своём транспортном средстве московские автомобилисты должны будут предоставить документы и рассказать сотрудникам ГИБДД о цели поездки. Данное правило действует для людей, передвигающихся на собственных машинах, и для тех, кто пользуется услугами такси.В Telegram-канале оперативного штаба отметили, что при возникновении серьёзной необходимости ездить можно в другой район. Наряду с этим всем водителям обязательно нужно иметь с собой документ, удостоверяющий личность.