Доктор Анатолий Альтштейн заявил, что коронавирус в РФ развивается по примеру Германии
Доктор Анатолий Альтштейн считает, что распространение COVID-19 в РФ будет происходить по примеру Германии. В этой стране отмечается низкий процент смертности.
В Германии зафиксировано более 84,7 тысяч пациентов с коронавирусом, а уровень смертности составляет 1,3%. Всего погибло в результате инфекции 1107 граждан страны, что доктор Анатолий Альтштейн называет низким результатом. По аналогичному сценарию развития может пойти ситуация в России, поскольку на данный момент фиксируется около 0,8% смертности. Согласно данным BNO и DXY, количество заболевших в стране по состоянию на 3 апреля превышает 4 тысячи.
Профессор Альтштейн считает, что сейчас Россия находится в начале распространения болезни, поэтому количество заболевших будет только увеличиваться. При этом он не уверен, что страна рискует столкнуться с такой же ситуацией, которая наблюдается в Западной Европе. Слова медика передает издание “ПолитЭксперт”.
В Германии зафиксировано более 84,7 тысяч пациентов с коронавирусом, а уровень смертности составляет 1,3%. Всего погибло в результате инфекции 1107 граждан страны, что доктор Анатолий Альтштейн называет низким результатом. По аналогичному сценарию развития может пойти ситуация в России, поскольку на данный момент фиксируется около 0,8% смертности. Согласно данным BNO и DXY, количество заболевших в стране по состоянию на 3 апреля превышает 4 тысячи.
Профессор Альтштейн считает, что сейчас Россия находится в начале распространения болезни, поэтому количество заболевших будет только увеличиваться. При этом он не уверен, что страна рискует столкнуться с такой же ситуацией, которая наблюдается в Западной Европе. Слова медика передает издание “ПолитЭксперт”.