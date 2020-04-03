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Диетологи раскрыли секреты похудения Елены Степаненко, Лолиты и Надежды Бабкиной

Елена Степаненко, Лолита и Надежда Бабкина пребывают в прекрасной физической форме после стремительного похудения. Диетологи поделились секретами стройной фигуры звезд.
Диетологи раскрыли секреты похудения Елены Степаненко, Лолиты и Надежды Бабкиной

Похудевшая на 42 килограмма Елена Степаненко поделилась, что питается небольшими порциями пять-шесть раз в день. Артистка также придумала необычный способ победы над желанием съесть запрещенные продукты,откусывая и пережевывая во рту до потери ощущения вкуса, после чего их нужно выплевывать. Звезда утверждает, что во время такого «поедания» ей удается получить удовольствие от пищи без вреда для фигуры. Однако медик Юлия Нагайцева предупреждает, что такой способ может причинить вред здоровью, поскольку в случае не попадания еды в желудок, он травмируется, что может повлечь к постепенному развитию язвы.

Лолита после расставания с супругом Дмитрием Ивановым начала стремительно сбрасывать вес. Ей удалось избавиться от 20 килограммов. Певица поделилась, что ее процесс похудения был под контролем доктора. Артистка ни в чем себе не отказывает, но после сдачи анализов, назначенных эндокринологом, избавляется от ненужных продуктов. Диетолог-эндокринолог Ольга Юрова называет такой способ диетой, направленной на установление продуктов, противопоказанных человеку и требующих исключения на определенный период времени.

70-летняя Надежда Бабкина совсем не выглядит на свой возраст. Она смогла сбросить 22 килограмма благодаря интервальному голоданию. Диетолог-эндокринолог Бопхоева Хадишат поясняет, что такой режим питания заключается в исключении перекусов и увеличении периода голодания до 16 часов, оставляя 8 часов для приема пищи. Для каждого человека доктором высчитывается суточная норма калорий, которая не может быть ниже критического уровня.

Примеры похудения звезд достойны внимания, однако артисты добились результатов под присмотром докторов. Поэтому, прежде чем испробовать эффективность подобных диет, необходимо проконсультироваться с медиками для подбора подходящего способа.

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ШоуБиз
Добавил: Романова Виктория Сегодня, 11:32

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