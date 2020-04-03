«Мир страстей и грехопадений»: Константин Богомолов показал Ксению Собчак без бюстгальтера





Провокационный пост удивил пользователей соцсети, о чем свидетельствует ряд комментариев. На новом видео Ксения Собчак позировала на пляже в эффектном легком платье, развевающемся на ветру. При этом за счет замедленной съёмки юзеры заметили, что телеведущая была без бюстгальтера. Судя по всему, данный сюжет Богомолов снял во время одного из совместных отпусков со светской львицей., - отметил режиссёр в подписи к ролику.Многим поклонникам миллионерши понравилось видео. Как отметили некоторые, подобную запись мог сделать лишь «любящий мужчина». Другие юзеры написали, что Богомолов умеет демонстрировать «мир страстей и грехопадений».