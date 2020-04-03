Семья Анастасии Заворотнюк обратилась к поклонникам в день рождения актрисы
Семья Анастасии Заворотнюк выступила с обращением к публике в день рождения актрисы. Новый пост в честь звезды сериалов появился в Instagram-аккаунте, созданном для борьбы с ложными публикациями в СМИ.
Анастасия Заворотнюк 3 апреля отмечает 49-летие, в связи с чем близкие поздравили актрису в посвященном ей микроблоге. В этот праздник главным пожеланием для нее от семьи стало крепкое здоровье, поскольку “важное, любимое и настоящее у нее уже есть”. Родственники звезды согласились, что этот год оказался непростым, но подчеркнули, что тем ценнее было осознание, сколько поклонников разделяют с ней эту ситуацию.
В новой публикации семья актрисы напомнила, что ежедневно в храмах и монастырях в разных городах за Заворотнюк молятся настоятели и другие священнослужители, а к коллективной молитве присоединяются тысячи верующих. Семья благодарит за такое внимание, а также отмечает труд врачей, которые продолжают бороться за жизнь артистки. Отдельно близкие отметили ее коллег, которые пришли на помощь в трудную минуту.
Оказалось, что Петр Чернышев постоянно поддерживает супругу на пути к выздоровлению, поэтому близкие называют каждый шаг к улучшению их общей победой. В комментариях многочисленные поклонники Анастасии Заворотнюк присоединились к поздравлениям. Информацию об этом передает издание "Слово и Дело".
Анастасия Заворотнюк 3 апреля отмечает 49-летие, в связи с чем близкие поздравили актрису в посвященном ей микроблоге. В этот праздник главным пожеланием для нее от семьи стало крепкое здоровье, поскольку “важное, любимое и настоящее у нее уже есть”. Родственники звезды согласились, что этот год оказался непростым, но подчеркнули, что тем ценнее было осознание, сколько поклонников разделяют с ней эту ситуацию.
В новой публикации семья актрисы напомнила, что ежедневно в храмах и монастырях в разных городах за Заворотнюк молятся настоятели и другие священнослужители, а к коллективной молитве присоединяются тысячи верующих. Семья благодарит за такое внимание, а также отмечает труд врачей, которые продолжают бороться за жизнь артистки. Отдельно близкие отметили ее коллег, которые пришли на помощь в трудную минуту.
Оказалось, что Петр Чернышев постоянно поддерживает супругу на пути к выздоровлению, поэтому близкие называют каждый шаг к улучшению их общей победой. В комментариях многочисленные поклонники Анастасии Заворотнюк присоединились к поздравлениям. Информацию об этом передает издание "Слово и Дело".
ШоуБиз
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 11:18