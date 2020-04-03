В России зарегистрировали новую тест-систему для обнаружения коронавируса





Согласно сообщению пресс-службы Минпромторга РФ, разработка получила регистрационное удостоверение. В частности, набор реагентов включает реактивы для метода полимеразной цепной реакции с обратной транскрипцией, а также внутренний и положительной контроли. Выпуск соответствующих наборов будет развернут на базе предприятия “ДНК-Технология”. С этой пятницы на ежедневной основе должно изготавливаться по 200-400 комплектов, а максимальное количество в итоге может достичь тысячи наборов в сутки. Один набор рассчитан на 96 анализов.Согласно сообщению представителей фирмы, эта система отвечает требования ВОЗ и Минздрава РФ, а также позволяет выявить не менее десятка копий вируса в пробирке. Новинка уже ведет подготовку к регистрации за пределами страны, а также получению сертификата CE IVD.