Российские школьники рассказали об основных трудностях удалённой учебы





В ходе исследования эксперты Maximum Education выяснили, что дистанционное обучение может негативно сказаться на успеваемости учеников. Так, 67% подростков выразили желание вернуться в школу, 49% считают удалённую учёбу каникулами. 62 % опрошенных отметили, что текущий режим не будет способствовать получению нужных знаний, вместе с тем 21% с таким мнением не согласны, а 15 % школьников не заметили разницы. Иначе рассуждают ученики, которые уже обучались дистанционно. 50 % из них не видят различий, 34 % рассказали, что трудности всё же возникают, 14 % удалённая учеба кажется более простой.Среди основных сложностей названы проблемы с концентрацией внимания, нехватка общения с учителями и одноклассниками, а также технические неполадки. Как передаёт издание "Известия", 90 % преподавателей, 62 % учеников и 56 % родителей уверены, что дистанционное обучение не сможет заменить обычные уроки.