Аксессуар для нового iPhone SE появился на сайте Apple





Название было случайно обнаружено в Apple Store. Для некоторых аксессуаров, ориентированных на использование с iPhone 7, была замечена спецификация на допустимость установки на устройства моделей SE, 8 и 7. К примеру, для защитного стекла габариты определённо не соответствуют размеру корпуса прошлого поколения iPhone SE. По этой причине специалисты пришли к выводу, что новинка будет называться так же.Согласно предварительной информации, iPhone SE оснастят корпусом от iPhone 8, а также высокопроизводительным чипом Apple A13. Помимо этого, устройство сохранит дактилоскопический сканер в кнопке и дисплей с диагональю 4,7 дюймов.