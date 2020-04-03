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Аксессуар для нового iPhone SE появился на сайте Apple

Аксессуар для iPhone SE нового поколения был замечен на веб-сайте компании Apple. Хотя многие ожидали, что устройство получит индекс 2 к названию либо будет обозначено как модель 9, компания из Купертино, вероятно, обозначит новинку так же, как и продукт 4-летней давности.
Аксессуар для нового iPhone SE появился на сайте Apple

Название было случайно обнаружено в Apple Store. Для некоторых аксессуаров, ориентированных на использование с iPhone 7, была замечена спецификация на допустимость установки на устройства моделей SE, 8 и 7. К примеру, для защитного стекла габариты определённо не соответствуют размеру корпуса прошлого поколения iPhone SE. По этой причине специалисты пришли к выводу, что новинка будет называться так же.

Согласно предварительной информации, iPhone SE оснастят корпусом от iPhone 8, а также высокопроизводительным чипом Apple A13. Помимо этого, устройство сохранит дактилоскопический сканер в кнопке и дисплей с диагональю 4,7 дюймов.

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Технологии
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 11:11

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