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«Чудо случится»: В Instagram-группе поддержки Анастасию Заворотнюк поздравили с 49-летием

В группе поддержки Анастасии Заворотнюк в Instagram появилась новая публикация. Актрису и любимицу многих зрителей фанаты поздравили с 49-летием.
«Чудо случится»: В Instagram-группе поддержки Анастасию Заворотнюк поздравили с 49-летием

С начала этого года на данной странице не замечалось никакой активности, поэтому поклонники звезды сериала «Моя прекрасная няня» обрадовались новому посту, да еще и такому важному. Борющейся с онкологией головного мозга Анастасии Заворотнюк исполнилось 49 лет, с чем ее начали поздравлять интернет-пользователи. В комментариях многие писали, какая артистка яркая, теплая, мудрая, жизнелюбивая, сильная, а также обладающая добрым и чутким сердцем личность. Также в группе поддержки знаменитости отметили, что последний год оказался сложным в ее жизни. Многие россияне разделили с актрисой непростую ситуацию, в которую она попала. Сейчас за нее молятся в нескольких храмах. Как написали владельцы Instagram-аккаунта, благодаря просьбам фанатов представительницы шоу-бизнеса, «чудо возможно».

Кроме этого, авторы публикации отметили, что у супруга Заворотнюк Петра Чернышева также праздник, ведь он проходит трудный путь по восстановлению избранницы вместе с ней. «А еще есть маленькая Мила, такая же красивая и светлая девочка, как мама», - напомнили в группе поддержки и добавили, что дочь артистки помогает ей выздороветь за счет большой любви.

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ШоуБиз
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 10:50

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