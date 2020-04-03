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Ростех создал защищающие от вирусов и любых типов микроорганизмов маски

Ростех создал медицинские маски, которые в состоянии обеспечить защиту организма от вирусов и других типов микроорганизмов. В них задействован фильтр, основанный на принципах фотокатализа.

Фотокализ считается безвредным способом очистки, при котором совместно действует катализатор и облучение светом. Над созданием защищающих от вирусов масок с применением данной технологии работали сотрудники РПЗ, входящего в “КРЭТ”. На производствах уже была создана опытная партия масок TIOKRAFT. Как отметил представитель отечественной госкорпорации, приоритетом для предприятия служат системы, используемые с целью обеззараживания воздуха. Как только удастся удовлетворить первичный спрос, компания сможет часть мощностей выделить на выпуск средств защиты.

Новая маска отличается своей эффективностью против туберкулеза, спор плесени, грибков, бактерий и, кроме того, некоторых летучих соединений.

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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 10:44

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