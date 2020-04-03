«Я для них слишком молода»: Лолита ответила на вопрос об отношениях с Шаляпиным и Солнцевым

Так как на данный момент Лолита Милявская находится в процессе развода со своим пятым супругом Дмитрием Ивановым, вопросы, которые знаменитости часто задают на разнообразных шоу по большей части касаются личных отношений. Певица от обсуждения подобных тем не уходит, отвечая на подобное с присущей ей иронией. Так получилось и на съемках YouTube-передачи «Что было дальше?», гостьей последнего выпуска которой стала звезда отечественной эстрады.Лолита Милявская ответила на провокационный вопрос ведущего, не звонил ли ей еще с предложением жениться любитель женщин постарше Прохор Шаляпин. На что исполнительница поспешила заметить: «Их же два жениха, есть еще Гоген Солнцев». После чего сообщила, что для обоих претендентов она еще «слишком молода» и «не насколько в климаксе».