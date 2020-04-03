«АвтоВАЗ» отправил запрос на восстановление работы





Обращение было передано правительству Самарской области. Губернатор Дмитрий Азаров рассказал о получении прошения от «АвтоВАЗа» журналистам. Несмотря на общегосударственную политику ввода ограничительных мер, главам регионов оставили возможность самостоятельно утверждать решения в отношении функционирования отдельных предприятий.В обращении «АвтоВАЗа» отмечается готовность соблюдать нормы безопасности по медицинской сфере, а также проведение регулярных осмотров работников предприятия врачами. Отечественная компания представляет собой градообразующее предприятие для Тольятти. Всего месяц простоя сборочной площадки может значительно отразиться на экономическом благополучии города. На сегодня итоговое решение по данному вопросу не утверждено. Его озвучат после проведения нескольких совещаний.