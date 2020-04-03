Дочь Анастасии Волочковой на карантине начала продавать свои картины

Ариадна Волочкова показала полотно, которое представляет собой абстракцию маслом. Дочь балерины даже придумала своей работе название – «Круговорот мыслей и их полет». По словам юной художницы, она влюблена в свое творение и видит его на фоне белой стены. Как отметила дочь Анастасии Волочковой, полотно отличается невероятным смешением оттенков. Стоимость своей работы девушка пообещала озвучить всем желающим в личных сообщениях, пообещав бесплатную доставку в пределах МКАДа. Кроме этого, Ариадна Волочкова заверила потенциальных покупателей, что водитель, который доставит полотно, обязательно будет в маске и со всеми необходимыми средствами защиты.Балерина прокомментировала работу своей дочери и назвала картину «волшебным и необычным произведением». Вот только большинство комментариев фолловеров были все-таки отрицательными. Многие подписчики не увидели в произведении Ариадны Волочковой «искусства» и раскритиковали ее за решение зарабатывать деньги таким способом.