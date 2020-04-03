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Дочь Анастасии Волочковой на карантине начала продавать свои картины

В микроблоге Instagram дочь Анастасии Волочковой Ариадна разместила новый пост, который удивил подписчиков. Звездная наследница решила на карантине продавать свои картины.
Дочь Анастасии Волочковой на карантине начала продавать свои картины


Ариадна Волочкова показала полотно, которое представляет собой абстракцию маслом. Дочь балерины даже придумала своей работе название – «Круговорот мыслей и их полет». По словам юной художницы, она влюблена в свое творение и видит его на фоне белой стены. Как отметила дочь Анастасии Волочковой, полотно отличается невероятным смешением оттенков. Стоимость своей работы девушка пообещала озвучить всем желающим в личных сообщениях, пообещав бесплатную доставку в пределах МКАДа. Кроме этого, Ариадна Волочкова заверила потенциальных покупателей, что водитель, который доставит полотно, обязательно будет в маске и со всеми необходимыми средствами защиты.

Балерина прокомментировала работу своей дочери и назвала картину «волшебным и необычным произведением». Вот только большинство комментариев фолловеров были все-таки отрицательными. Многие подписчики не увидели в произведении Ариадны Волочковой «искусства» и раскритиковали ее за решение зарабатывать деньги таким способом.

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ШоуБиз
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 10:38

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