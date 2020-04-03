Алсу призвала поклонниц не забывать о женственности во время карантина

Знаменитость нашла много плюсов во время самоизоляции, поскольку теперь может больше времени проводит со своей семьей. По словам Алсу, в первую неделю карантина она переделала много дел и занялась уборкой. Тем не менее вскоре в жизни артистки наступили менее продуктивные дни, однако второе дыхание не заставило себя ждать. Звезда отечественной эстрады решила нарядиться и сделать мейкап. Она разместила в Instagram снимок своего преображения, позируя перед камерой в розовом брючном костюме, который достался ей от супруги Гарика Мартиросяна Жанны.- подписала публикацию многодетная мать и призвала подписчиц «выглядеть хорошо при любых обстоятельствах».Многим фолловерам понравился эффектный образ кумира. При этом другие представительницы шоу-бизнеса тоже решили высказать свое мнение относительно наряда Алсу. Валентина Рубцова назвала его идеальным, а Олеся Судзиловская – нежным.