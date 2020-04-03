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Алсу призвала поклонниц не забывать о женственности во время карантина

Несмотря на карантин, Алсу не забывает о своих ярких образах. На днях певица примерила один из таких нарядов, призвав поклонниц не забывать о своей женственности.
Алсу призвала поклонниц не забывать о женственности во время карантина

Знаменитость нашла много плюсов во время самоизоляции, поскольку теперь может больше времени проводит со своей семьей. По словам Алсу, в первую неделю карантина она переделала много дел и занялась уборкой. Тем не менее вскоре в жизни артистки наступили менее продуктивные дни, однако второе дыхание не заставило себя ждать. Звезда отечественной эстрады решила нарядиться и сделать мейкап. Она разместила в Instagram снимок своего преображения, позируя перед камерой в розовом брючном костюме, который достался ей от супруги Гарика Мартиросяна Жанны. «Девочки, не забываем, что мы девочки!» - подписала публикацию многодетная мать и призвала подписчиц «выглядеть хорошо при любых обстоятельствах».

Многим фолловерам понравился эффектный образ кумира. При этом другие представительницы шоу-бизнеса тоже решили высказать свое мнение относительно наряда Алсу. Валентина Рубцова назвала его идеальным, а Олеся Судзиловская – нежным.

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ШоуБиз
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 10:24

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