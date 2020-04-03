Представители Роспотребнадзора дали рекомендации по поводу дезинфекции квартиры в условиях коронавируса





Поверхности, к которым происходит наибольшее количество касаний, а именно дверные ручки, выключатели, двери шкафов, рекомендуют обрабатывать антисептиком, содержащим не менее 70% спирта, или раствором хлора. Специалисты подчеркивают необходимость дезинфицирования ручек входных дверей после возвращения в квартиру еще до мытья рук с мылом.При условии хорошего самочувствия всех членов семьи, очищение предметов в помещении должно проводиться ежедневно один раз. Однако если есть заболевшие, после каждого применения вещи, ее необходимо обработать с помощью антисептика. То же касается и проведения влажной уборки, которую обычно следует совершать в течение недели около 3 раз. Если же кто-то из членов семьи заболел, она должна проводиться ежедневно с применением дезинфицирующих средств, в составе которых содержится хлор.