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Представители Роспотребнадзора дали рекомендации по поводу дезинфекции квартиры в условиях коронавируса

Представители Роспотребнадзора дали несколько рекомендаций россиянам относительно дезинфекции жилых помещений в условиях коронавируса. В них информируется о правилах уборки всех поверхностей, в том числе и текстильных.

Поверхности, к которым происходит наибольшее количество касаний, а именно дверные ручки, выключатели, двери шкафов, рекомендуют обрабатывать антисептиком, содержащим не менее 70% спирта, или раствором хлора. Специалисты подчеркивают необходимость дезинфицирования ручек входных дверей после возвращения в квартиру еще до мытья рук с мылом.

При условии хорошего самочувствия всех членов семьи, очищение предметов в помещении должно проводиться ежедневно один раз. Однако если есть заболевшие, после каждого применения вещи, ее необходимо обработать с помощью антисептика. То же касается и проведения влажной уборки, которую обычно следует совершать в течение недели около 3 раз. Если же кто-то из членов семьи заболел, она должна проводиться ежедневно с применением дезинфицирующих средств, в составе которых содержится хлор.

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Общество
Добавил: Романова Виктория Сегодня, 10:15

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