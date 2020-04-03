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Татьяна Тарасова показала архивный снимок своей свадьбы в честь дня рождения покойного Владимира Крайнева

Татьяна Тарасова опубликовала в Instagram-аккаунте архивный снимок со своей третьей свадьбы. Личным фото тренер поделилась с поклонниками в честь дня рождения покойного супруга Владимира Крайнева.

К черно-белому снимку, на котором запечатлена Тарасова с букетом тюльпанов и сидящий возле нее супруг, тренер по фигурному катанию добавила лаконичную подпись, в которой указала, когда был сделан кадр. Как оказалось, фото взято из личного архива знаменитости, а сделано оно было в день бракосочетания мастера спорта и пианиста.

Как правило Татьяна Тарасова редко делится с подписчиками информацией о своей личной жизни, однако в этот раз, в честь дня рождения умершего мужа решила сделать исключения. В комментарии к фото с Владимиром Крайневым тренер поздравила супруга, добавив хештеги #семья, #память и #деньрождения, а многочисленные фолловеры бывшей фигуристки отметили, что он был поистине великим человеком. Поклонники также сошлись во мнении, что Тарасова и Крайнев были отличной парой, в отношениях которой царили любовь и понимание.

Брак Тарасовой с пианистом стал для нее третьим по счету. В первый раз тренер по фигурному катанию пошла под венец с актером Алексеем Самойловым, прожив с ним впоследствии всего два года. Вторым мужем знаменитости стал спортсмен Василий Хоменков.

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Спорт / Важно
Добавил: Криворотько Наталья Сегодня, 10:18

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