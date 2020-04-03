Врач ГКБ имени Виноградова Мария Блинова перечислила опасные советы для защиты от коронавируса
Распространённые в Сети рекомендации, призванные обезопасить от коронавирусной инфекции, могут быть рискованными. Врач ГКБ имени Виноградова Мария Блинова перечислила опасные советы для защиты от COVID-19.
Специалист отметила, что не целесообразно следовать популярному лайфхаку и делать защитные маски из бумажных полотенец. По словам Марии Блиновой, обезопасить от COVID-19 способен только респиратор, а маска выступает в качестве барьера, чтобы другие люди не подхватили инфекцию.
Бессмысленным занятием оказалась и обработка данного средства защиты с помощью прополисной настойки, так как от заражения недугом это не спасёт. В беседе с изданием "Российская газета" врач также подчеркнула: чтобы не наносить серьёзного вреда организму, необходимо отказаться от приёма перекиси водорода с целью "укрепления иммунитета".
Специалист отметила, что не целесообразно следовать популярному лайфхаку и делать защитные маски из бумажных полотенец. По словам Марии Блиновой, обезопасить от COVID-19 способен только респиратор, а маска выступает в качестве барьера, чтобы другие люди не подхватили инфекцию.
Бессмысленным занятием оказалась и обработка данного средства защиты с помощью прополисной настойки, так как от заражения недугом это не спасёт. В беседе с изданием "Российская газета" врач также подчеркнула: чтобы не наносить серьёзного вреда организму, необходимо отказаться от приёма перекиси водорода с целью "укрепления иммунитета".