Врач ГКБ имени Виноградова Мария Блинова перечислила опасные советы для защиты от коронавируса





Специалист отметила, что не целесообразно следовать популярному лайфхаку и делать защитные маски из бумажных полотенец. По словам Марии Блиновой, обезопасить от COVID-19 способен только респиратор, а маска выступает в качестве барьера, чтобы другие люди не подхватили инфекцию.Бессмысленным занятием оказалась и обработка данного средства защиты с помощью прополисной настойки, так как от заражения недугом это не спасёт. В беседе с изданием "Российская газета" врач также подчеркнула: чтобы не наносить серьёзного вреда организму, необходимо отказаться от приёма перекиси водорода с целью "укрепления иммунитета".