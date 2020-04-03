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Оксана Самойлова объявила о распродаже коллекции одежды

На странице бренда Iamspecial в микроблоге Instagram, принадлежащего Оксане Самойловой, появилось сообщение о распродаже коллекции одежды. Подписчики супруги Джигана обеспокоились тем, что после заявления о разводе многодетная мать решила закрыть свой бизнес.

Оксана Самойлова объявила о распродаже коллекции одежды


Бренд женской и детской одежды сообщил, что работает до 6 апреля и объявил 50% скидку. Скорее всего эти меры Оксана Самолова предприняла в связи с продлением карантина в РФ. Позже она на личной странице написала, что сейчас закрывать бизнес не планирует.

Уже два месяца жена Джигана переживает разлад в семье, а недавно она официально заявила, что будет подавать на развод. При этом, мать четверых детей заявила, что ее не нужно жалеть. По словам Оксаны Самойловой, она обязательно будет счастлива, но «по другому сценарию». Бизнесвумен пока не знает, как ей удастся содержать маленьких детей. Она никогда не жаловалась на то, что дела бренда Iamspecial идут плохо, а новые коллекции презентовала вместе со своими дочерьми. Многие поклонники написали в комментариях, что одежда производится из некачественных тканей, а ее стоимость слишком высокая.

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ШоуБиз
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 10:09

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