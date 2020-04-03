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Ким Кардашьян призналась, что ей тяжело соблюдать карантин из-за детей

Для Ким Кардашьян тяжело соблюдать самоизоляцию с четырьмя детьми, но с Канье Уэстом это время превращается в “исключительное удовольствие”. Об этом теледива заявила в интервью американскому телеканалу ABC.

В связи с распространением коронавируса и внедрением государствами мер по противодействию пандемии многие знаменитости приняли решение о самоизоляции. В их числе оказалась Ким Кардашьян с семьей. Теледива призналась, что оставаться дома с четырьмя детьми для нее очень тяжело. Знаменитость попросила напомнить об этих словах, если она вдруг захочет завести еще одного ребенка. При этом она получает “исключительное удовольствие” от времени, которое проводит вместе с Канье Уэстом. Вместе они уходят на задний двор, где просматривают кинофильмы и много веселятся. Звезда также самостоятельно занимается стиркой и готовит еду, а с родными и близкими, которые тоже выбрали самоизоляцию, общается в Сети.

Ким Кардашьян также пошутила, что ради этого интервью для ABC она впервые за весь период самоизоляции расчесала волосы и нанесла макияж.

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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 09:57

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