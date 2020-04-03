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Астрономы рассказали об уникальных космических явлениях в апреле

Астрономы сообщили о главных космических явлениях, за которыми люди смогут наблюдать уже в апреле. Ключевым событием нынешнего месяца послужит розовое суперлуние, которое ожидается 7 апреля.

Указанное явление в этом месяце приходится на вышеуказанную дату, а его пик выпадает на утро. Астрономы обещают, что оно станет наиболее ярким событием в 2020 году. Уже 10 апреля с Земли будет виден полет аппарата, следующего по направлению к Меркурию. Однако доступным для наблюдения это событие станет для жителей южных широт. В ночь на 15 апреля откроется возможность наблюдать своего рода космическое шоу с участием Плутона, Луны, а также Юпитера и Сатурна. Через телескоп можно увидеть, что спутник Земли и три планеты окажутся на минимальной дистанции друг от друга.

Ночью 21 и 22 апреля с Земли граждане смогут стать свидетелями метеоритного дождя Лириды. Астрономы уточняют, что в час станет возможным зафиксировать около 20 метеоров.

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Наука / Важно
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 10:04

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