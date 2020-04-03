Представитель ВОЗ Тарик Язаревич: «Медицинские маски не нужны здоровым людям»





Эксперт рассказал, что имеющие признаки COVID-19 лица должны носить вышеназванные средства защиты. Также они нужны личностям, осуществляющим уход за больными. Тем не менее здоровые граждане, надевая медицинскую маску, испытывают ошибочное чувство безопасности. Кроме этого, Тарик Язаревич напомнил о необходимости тщательно мыть руки и придерживаться рекомендованных правительством мер предосторожности.Представитель ВОЗ добавил, что главным в сложившейся ситуации является обеспечение необходимыми материалами медиков по всему миру. Чтобы добиться этого, нужно ограничить массовые закупки средств жителями разных стран.