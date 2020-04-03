Ученые обнаружили в Австралии семь новых видов пауков-павлинов





По словам Джозефа Шуберта, который сотрудничает с Музеем Виктории в сфере арахнологии и энтомологии, он боялся пауков, поэтому завел их дома, чтобы преодолеть фобию. В результате ученый проникся любовью к паукам-павлинам и лично задокументировал 12 новых видов. Он описывает паукообразных как «маленьких, крошечных и красочных котят», размер которых с рисовое зерно. Пауки-павлины имеют не только необычный окрас, но и привычки. Например, некоторые виды вскармливают детей грудью, а другие способны забить добычу, намного крупнее их.Обитают пауки-павлины только на территории Австралии, они ядовиты, но для людей опасности не представляют. Некоторые новые виды нашли местные жители, которые прислали Джозефу Шуберту фото с указанным местоположением особей. Один из видов ученый встретил в Виктории, другой – в южной части страны, а всех остальных - в западной части материка.