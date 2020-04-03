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День Кирилла Катаника: История и традиции праздника

В начале апреля славяне отмечали праздник окончания зимы, который в народе называли день Кирилла Катаника. С ним связано множество примет и поверий, большинство из которых относятся к исцелению от недугов.

Изначально праздник был связан с именем святого Кирилла Катанского, но со временем народ немного переиначил название. Однако суть осталась той же: день посвящен ученику апостола Петра, который впоследствии стал епископом в Катане. Считается, что Господь дал святому Кириллу дар творить чудеса и всячески помогать прихожанам, поэтому праздник с веками оброс разного рода традициями, поверьями и приметами, имеющими отношение к исцелению от недугов.

Кроме того, к празднику приплелись и некоторые языческие верования. Так считается, что на Кирилла Катаника просыпается водяной, которого нужно «задобрить», чтобы тот рыбу не пугал и прочих плохих вещей не творил. Для этого готовилось специальное угощение, которое славяне оставляли на берегах водоемов.

Также считалось, что 3 апреля – это день, когда можно официально распрощаться с зимой, спрятав теплую одежду в шкаф, а санки в сарай. Если же кто-то к моменту встречи тепла успел простудиться, день Кирилла Катаника считался лучшим временем для лечения. При этом способы борьбы с недугом предки выбирали довольно оригинальные. Так, например, считалось действенным при первых симптомах простуды снимать с себя всю одежду и, вывернув ее на изнанку, надевать снова, или же три дня подряд греться в бане, после чего выйти на свежий воздух без шапки. Вода в колодце считалась святой, так что люди набирали ее для омовения и поливки огорода, чтобы был хороший урожай.

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Общество
Добавил: Криворотько Наталья Сегодня, 09:37

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