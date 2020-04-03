Хабиб Нурмагомедов об отказе общаться с Конором Макгрегором: «Он как престарелая проститутка»





На днях российский спортсмен устроил прямой эфир с поклонниками своего блога. Беседуя с ними, Нурмагомедов рассказал, почему отказался от битвы с Тони Фергюсоном в связи с текущими обстоятельствами. Затем неожиданно трансляцию знаменитости посетил Конор Макгрегор и попросил добавить его в чат. Однако мастер боевых искусств сразу же закончил эфир. Позже он объяснил корреспондентам свое поведение., - резко высказался чемпион и добавил, что время ирландца ушло.После проигрыша в 2018 году спортсмен хочет добиться реванша. Тем не менее российская звезда спорта не собирается на это соглашаться.