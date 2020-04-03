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Ксения Собчак допустила вероятность революции в стране в связи с падением экономики из-за коронавируса

Ксения Собчак намекнула на вероятность революции в стране в связи с падением экономики из-за мер, принятых правительством в условиях пандемии коронавируса. Общественный деятель прокомментировала ситуацию на своей странице в Instagram.

Ксения Собчак напомнила о главном правиле авиакатастрофы, когда кислородную маску в первую очередь должен надеть взрослый, который потом сможет позаботиться о своем ребенке. Телеведущая считает, что только сильный может спасти слабого, но в сложившейся ситуации в России она наблюдает опасную тенденцию, когда от вируса погибает именно эта категория граждан. Она считает, что здоровые, имеющие образование, опыт и работу люди, превращаются в безработную и отчаявшуюся толпу с детьми на руках. Собчак подчеркнула, что в стране таких десятки миллионов, а также отметила, что пора думать о сильных, которые могут спасти всех остальных.

В комментариях подписчики Собчак обсудили возможность голодных бунтов и революции, поскольку люди не смогут прожить и месяц без зарплаты и денег. Причиной этому многие считают отсутствие сбережений и пассивных доходов.

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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 09:09

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