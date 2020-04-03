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Ученые нашли ген, являющийся причиной развития «средиземноморской лихорадки»

Французские и американские ученые одновременно работали над многолетними исследованиями, которые касаются «средиземноморской лихорадки». Научным сотрудникам удалось найти ген, который является причиной развития этой болезни.

Ученые нашли ген, являющийся причиной развития «средиземноморской лихорадки»


У «средиземноморской лихорадки» есть множество научных названий и относят ее к редким генетическим заболеваниям. В основном эту болезнь диагностируют у пациентов, предки которых проживали на территории Средиземноморского бассейна. Симптомами недуга являются: лихорадка, боль в животе из-за наследственного нарушения обмена веществ, отечность, проницаемость сосудов, боль в суставах, температура и сухой плеврит. При протекании «средиземноморской лихорадки» в почках откладывается белок амилоид. Спустя несколько дней после появления симптомов состояние больного улучшается. В ремиссии он пребывает от трех дней до недели. После начинаются новые приступы, каждый из которых все больше поражает почки. В результате у 25-40% пациентов диагностируют почечную недостаточность.

Американский доктор Дэниел Кастнер рассказал, что первоначальный носитель этого гена жил не менее 40 тысяч лет назад. Ученые убеждены, что исходный ген распространился среди жителей Ближнего Востока еще во времена, когда они были одним народом. На данный момент болезнь чаще всего обнаруживают у турков, армян и азербайджанцев. По мере миграции населения лихорадку диагностируют и в других государствах. Например, в РФ чаще всего от этого недуга страдают киргизы и таджики.

Ученые отметили, что пациенты, которые получили данный ген от одного из родителей, имеют небольшие шансы заболеть. Но если ген от обоих родителей, то диагноз «средиземноморская лихорадка» неизбежен. Несмотря на то, что болезнь считается неизлечимой, около 90% пациентов принимают назначенное лечение и ведут обычный образ жизни.

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Наука
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 09:30

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