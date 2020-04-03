Анатолий Вассерман раскритиковал систему здравоохранения США из-за скорости распространения коронавируса





По словам Анатолия Вассермана, американская медицина многим казалась наиболее продвинутой и эффективной, представляясь чем-то вроде «хрустального замка с чудо-врачами и супертехникой». Однако последние события и, в частности, скорость распространения коронавируса среди населения США, а также высокий уровень смертности от осложнений рисуют совершенно иную картину. Как отметил журналист и телеведущий, практически в одночасье идиллическая система здравоохранения страны превратилась в «кучу битого стекла».Участник «Что? Где? Когда?» отметил, что пандемия в США обрела действительно пугающие масштабы и назвал подобное положение вещей «ужасным обстоятельством». Частично, по мнению Вассермана, этому виной руководство некоторых американских клиник, которое запрещало медперсоналу надевать защитные маски, чтобы не отпугивать потенциальных клиентов. В итоге число подхвативших COVID-19 среди работников здравоохранения стало стремительно расти.Также интеллектуал прокомментировал ситуацию с критикой Трампа из-за прибытия в США российского самолета с грузом медтехники, а также средств защиты и дезинфекции. По словам Анатолия Вассермана, подобные выпады противников действующего американского президента не станут для России препятствием в оказании помощи страждущим.