«Живем в исторически-странное время»: Дима Билан устал от карантина из-за пандемии коронавируса





По словам знаменитости, он очень ждет того времени, когда все нормализуется. Сейчас Дима Билан пытается привыкнуть к нестандартным условиям жизни во время пандемии. На странице в Instagram артист рассказал поклонникам, что очень устал от подобного режима, так как ему не хватает динамики. В то же время подопечный Яны Рудковской понимает необходимость соблюдать карантин по причине вспышки коронавируса. В новой публикации он призвал фолловеров не опускать руки и потерпеть, находясь в окружении другой реальности.Подписчики согласились со звездой эстрады, однако написали, что больше не знают, чем заниматься в самоизоляции, поскольку появилось неожиданно много свободного времени. Как отметили некоторые юзеры, у них «скоро поедет крыша».Недавно Владимир Путин заявил о продлении карантина в РФ до конца апреля. Ранее граждане должны были вернуться к привычному темпу жизни в начале месяца.