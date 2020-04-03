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«Живем в исторически-странное время»: Дима Билан устал от карантина из-за пандемии коронавируса

По причине бушующей в мире пандемии коронавируса большинство людей не покидают свои дома. Однако многим такая обстановка надоела, в том числе Диме Билану, уставшему от карантина.
«Живем в исторически-странное время»: Дима Билан устал от карантина из-за пандемии коронавируса

По словам знаменитости, он очень ждет того времени, когда все нормализуется. Сейчас Дима Билан пытается привыкнуть к нестандартным условиям жизни во время пандемии. На странице в Instagram артист рассказал поклонникам, что очень устал от подобного режима, так как ему не хватает динамики. В то же время подопечный Яны Рудковской понимает необходимость соблюдать карантин по причине вспышки коронавируса. В новой публикации он призвал фолловеров не опускать руки и потерпеть, находясь в окружении другой реальности.

Подписчики согласились со звездой эстрады, однако написали, что больше не знают, чем заниматься в самоизоляции, поскольку появилось неожиданно много свободного времени. Как отметили некоторые юзеры, у них «скоро поедет крыша».

Недавно Владимир Путин заявил о продлении карантина в РФ до конца апреля. Ранее граждане должны были вернуться к привычному темпу жизни в начале месяца.

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ШоуБиз
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 08:57

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