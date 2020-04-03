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Эксперты назвали лучшие бюджетные смартфоны на Android в 2020 году

Эксперты, которые работают в издании Androidcentral, назвали лучшие бюджетные смартфоны на ОС Android, доступные пользователям в 2020 году. Доступной ценой и производительностью больше всего порадовала модель Moto G7, которую разметили на первом месте рейтинга.

Эксперты назвали лучшие бюджетные смартфоны на Android в 2020 году


Смартфон Google Pixel 3a отметили за качество оболочки ОС и ее показатели адаптивности. Качество сборки на высшем уровне у Nokia 7.2, но эксперты считают, что это гаджет проигрывает другим представителям бюджетного сегмента по производительности. Также в рейтинге оказался Samsung Galaxy A50, у которого при минимальном ценнике оптимальные характеристики. Если говорить о модели, стоимость которой меньше 100 долларов, то лидером стала Nokia 5.

По автономности в рейтинге лидирует смартфон Moto G7 Power, который заряжается с помощью аккумулятора на 4300 мАч. Эксперты еще обратили внимание на модели Moto G8 Plus с ценником в 230 долларов, но этот девайс поставляется только для рынка Китая. В США версию Moto G7, которая стала абсолютным лидером рейтинга, в базовой комплектации, можно приобрести за 300 долларов. Смартфон может похвастаться наличием 4 Гб оперативной памяти и процессором Snapdragon 632.

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Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 08:50

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