В организме человека ученые обнаружили новые очаги размножения коронавируса





Немецкие и британские специалисты провели совместное исследование, направленное на изучение очагов размножения коронавирусной инфекции. В результате анализа девяти случаев диагностированного COVID-19, экспертам удалось обнаружить несколько ранее неизвестных участков воспалительного процесса, вызванного вирусом. Так, помимо легких, воспаление наблюдается в верхних дыхательных путях и даже в кишечнике.При этом ученые отмечают, что в разных очагах воспаления были обнаружены отличающиеся друг от друга штаммы SARS-CoV-2. Это открытие продемонстрировало, что во время течения заболевания в организме человека вирусы размножаются в легких и верхних дыхательных путях независимо друг от друга. При этом именно наличие инфекции в полости носа, а также носовой и ротовой части глотки, способствует ее распространению.По словам ученых, факт активной репликации вирусной инфекции в верхних дыхательных путях дает возможность более досконально изучить механизмы ее передачи. Это же, в свою очередь, будет способствовать разработке новых методов сдерживания распространения пандемии.