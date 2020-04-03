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Малышева назвала продукты, укрепляющие иммунитет во время вспышки коронавируса

Во время съемок программы «Жить здорово!» ведущая Елена Малышева назвала продукты, которые способствуют укреплению иммунитета во время вспышки коронавирусной инфекции. По словам заслуженного врача РФ, самую большую пользу принесет еда, содержащая много цинка.

Малышева назвала продукты, укрепляющие иммунитет во время вспышки коронавируса


Как отметила Елена Малышева, этот элемент в продуктах оказывает влияние на активацию «убийц», который смогут уничтожить зараженные вирусом клетки. Как объяснила ведущая Первого канала, именно поэтому в группе риска находятся люди преклонного возраста, страдающие сахарным диабетом. У них как раз выводится из организма цинк, который непосредственно принимает участие в формировании иммунитета человека. Эти элементом богаты такие продукты как кукурузные и овсяные хлопья, а также устрицы.

Пожилые пациенты, которые страдают онкологическими недугами, болезнями сердца и сосудов, должны получать такой элемент как селен. Его высокая концентрация содержится в бразильском орехе. Кроме этого, люди в возрасте практически не пьют воду. Как отметила Елена Малышева, обезвоженный организм подвержен болезням намного больше. Поэтому, повлиять на ослабленный иммунитет может употребление достаточного количества воды.

Согласно статистическим сведениям Университета Джона Хопкинса, в мире зафиксировано 1,015 миллионов случаев заражения COVID-19. Из них более 53 тысяч пациентов скончались от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. Выздороветь удалось 210 тысячам жителям планеты.

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Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 08:22

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