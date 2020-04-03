Малышева назвала продукты, укрепляющие иммунитет во время вспышки коронавируса

Как отметила Елена Малышева, этот элемент в продуктах оказывает влияние на активацию «убийц», который смогут уничтожить зараженные вирусом клетки. Как объяснила ведущая Первого канала, именно поэтому в группе риска находятся люди преклонного возраста, страдающие сахарным диабетом. У них как раз выводится из организма цинк, который непосредственно принимает участие в формировании иммунитета человека. Эти элементом богаты такие продукты как кукурузные и овсяные хлопья, а также устрицы.Пожилые пациенты, которые страдают онкологическими недугами, болезнями сердца и сосудов, должны получать такой элемент как селен. Его высокая концентрация содержится в бразильском орехе. Кроме этого, люди в возрасте практически не пьют воду. Как отметила Елена Малышева, обезвоженный организм подвержен болезням намного больше. Поэтому, повлиять на ослабленный иммунитет может употребление достаточного количества воды.Согласно статистическим сведениям Университета Джона Хопкинса, в мире зафиксировано 1,015 миллионов случаев заражения COVID-19. Из них более 53 тысяч пациентов скончались от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. Выздороветь удалось 210 тысячам жителям планеты.