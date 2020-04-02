Владимир Винокур рассказал об улучшении самочувствия певца Льва Лещенко
Юморист Владимир Винокур рассказал, что знаменитый певец Лев Лещенко пошел на поправку и уже чувствует себя хорошо. Ранее у исполнителя диагностировали коронавирусную инфекцию.
Согласно утверждению Владимира Винокура, на данный момент Лев Лещенко пребывает в палате с женой Ириной. Юморист отметил, что он был переведён туда 3 дня назад.
Стоит отметить, что Льва Лещенко после юбилея сестры Игоря Крутого Аллы госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии. Позже у него обнаружили коронавирус. Через некоторое время состояние исполнителя улучшилось. Помощник певца Андрей Гайдель ранее заявил, что медики на данный момент выясняют причину болезни российского артиста. Он утверждает, у Лещенко обнаружили «обширную пневмонию, поэтому его состояние то улучшается, то ухудшается».
Согласно утверждению Владимира Винокура, на данный момент Лев Лещенко пребывает в палате с женой Ириной. Юморист отметил, что он был переведён туда 3 дня назад.
«Если он уже в палате, то всё нормально. На данный момент он сдаёт повторные тесты на коронавирус. Медики у него ничего не выявили. Поэтому он находится в одной палате с женой», — рассказал коллега исполнителя.
Стоит отметить, что Льва Лещенко после юбилея сестры Игоря Крутого Аллы госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии. Позже у него обнаружили коронавирус. Через некоторое время состояние исполнителя улучшилось. Помощник певца Андрей Гайдель ранее заявил, что медики на данный момент выясняют причину болезни российского артиста. Он утверждает, у Лещенко обнаружили «обширную пневмонию, поэтому его состояние то улучшается, то ухудшается».
ШоуБиз
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 20:21