Флагманские смартфоны Huawei P40 получили кодовые имена в честь персонажей мультфильма студии Disney





Об этой скрытой пасхалке впервые рассказал известный сетевой информатор RODENT950, по словам которого, производитель обозначил устройства именами персонажей из популярного мультипликационного фильма «Холодное сердце». Вообще, среди производителей потребительской электроники практика использования кодовых имен для разрабатываемых устройств является весьма распространенным явлением. Подобный подход, к примеру, позволяет исключить риски утечки ценных данных, а также упрощает ведение документооборота внутри компании. К примеру, специалисты корпорации Google всегда дают смартфонам Pixel на стадии разработки имена в честь различных видов рыб, а в Nokia отдают предпочтение именам супергероев.Что же касается Huawei, то в китайской компании, судя по всему, очень любят творчество Disney. Поэтому для кодового обозначения своих новых флагманов разработчики в этот раз решили воспользоваться именами героев «Холодного сердца», впервые вышедшего на экраны более шести лет тому назад. К примеру, передовую флагманскую модель называли Elsa (Эльза).