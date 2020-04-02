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Алена Кравец увидела «кошмарный» вещий сон про Дану Борисову

Российские знаменитости Алена Кравец и Дана Борисова продолжают словесную перепалку. Недавно певица заявила, что ей приснился плохой вещий сон, который касается ее соперницы.
Алена Кравец увидела «кошмарный» вещий сон про Дану Борисову

Недавно Дана Борисова обнародовала на своей странице в социальной сети Instagram новый пост в адрес Алены Кравец, в котором она высказалась о ее супруге Руслане. До этого актриса и исполнительница уличила оппонентку в любовной связи с чужим избранником, а та не очень отрицала обвинения. Ныне блондинка продолжает высказываться по отношению к Кравец, в открытую заявляя, что ее супруг изменяет возлюбленной.

Отечественная певица не стала молчать, приняв решение поступить радикальным методом. Она рассказала, что Дане Борисовой будто бы угрожает смертельная опасность, но это нельзя назвать угрозами. Дело в том, что Алена Кравец видит якобы вещие сны, и они сбываются.

Ранее певице приснилась ее подруга Юлия Началова, а весной прошедшего года та неожиданно умерла. Артистка отметила, что перед этим она увидела схожий сон о Борисовой, что свидетельствует о негативе для соперницы. Так, исполнительница призналась, что она очнулась со слезами на глазах и ей очень жаль «эту заблудшую душу». Будто бы во сне знаменитая блондинка жаловалась на плохую жизнь, а Алена Кравец пыталась успокоить ее, осознавая, что звездная ведущая в действительности несчастлива, у нее трагедия в жизни. Все отрицательные события, считает певица, происходят с ее оппоненткой из-за одиночества.

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ШоуБиз
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 17:24

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