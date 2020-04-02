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Актёр Антон Жижин опроверг наличие "звездной болезни" у внучки Талызиной

Актёр Антон Жижин, исполняющий главную роль в сериале «Патриот», прокомментировал наличие «звёздной болезни» у Анастасии Талызиной. Актриса является внучкой артистки Валентины Талызиной.

Согласно утверждению Антона Жижина, он не знал, что в съёмке сериала «Патриот» задействована родственница звезды. Актриса работала над проектом под другой фамилией. Актёр отмечает, что она на съёмочной площадке легко взаимодействовала со всей командой. Анастасиб Талызину нельзя причислить к обладателям «звездной болезни», которая часто портила впечатления от общения со звёздными наследниками.

Она не стала сообщать о том, что является внучкой знаменитой артистки. "Анастасия является профессионалом. Я не замечал, чтобы она позволяла себе лишнее во время работы над сериалом «Патриот», – сообщил Жижин. Актёр сообщил, что не успел ещё познакомиться с другими ролями коллеги. Во время работы над новым проектом они смогли познакомиться. Стоит отметить, что Анастасия Талызина до роли в сериале «Патриот» снялась в теленовелле режиссера Федора Бондарчука. Она также работала с Александром Домогаровым – младшим.

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Культура / Важно
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 17:11

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