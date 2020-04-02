Актёр Антон Жижин опроверг наличие "звездной болезни" у внучки Талызиной





Согласно утверждению Антона Жижина, он не знал, что в съёмке сериала «Патриот» задействована родственница звезды. Актриса работала над проектом под другой фамилией. Актёр отмечает, что она на съёмочной площадке легко взаимодействовала со всей командой. Анастасиб Талызину нельзя причислить к обладателям «звездной болезни», которая часто портила впечатления от общения со звёздными наследниками.Она не стала сообщать о том, что является внучкой знаменитой артистки., – сообщил Жижин. Актёр сообщил, что не успел ещё познакомиться с другими ролями коллеги. Во время работы над новым проектом они смогли познакомиться. Стоит отметить, что Анастасия Талызина до роли в сериале «Патриот» снялась в теленовелле режиссера Федора Бондарчука. Она также работала с Александром Домогаровым – младшим.