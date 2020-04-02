Youtube собирается выпустить свою версию TikTok





Согласно сообщению иностранных источников, Youtube разработает новое приложение, которое должно составить конкуренцию TikTok. Всего за год сервис смог добиться 125%-го роста интереса среди юзеров. С дня запуска TikTok из онлайн-магазинов Google Play и App Store загрузило более 800 млн человек. Известно, что руководство видеохостинга захотело создать нечто похожее после того, как аналитики компании изучили предпочтения пользователей и рыночные тренды.По предварительной информации, новинка получит название Shorts. Пользователям этой программы будет предоставлен доступ к YouTube Music, что позволит накладывать музыку на короткие видео. Сервис представляет собой бесконечную ленту роликов, получаемых на основе рекомендаций. Последние стали причиной, почему многочисленные видеозаписи стали популярными среди молодежи и стали все чаще появляться на YouTube.