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Youtube собирается выпустить свою версию TikTok

За последние несколько месяцев TikTok стало самым популярным мобильным приложением для записи коротких видеороликов. Видеохостинг Youtube собирается выпустить свою версию веб-сервиса.

Согласно сообщению иностранных источников, Youtube разработает новое приложение, которое должно составить конкуренцию TikTok. Всего за год сервис смог добиться 125%-го роста интереса среди юзеров. С дня запуска TikTok из онлайн-магазинов Google Play и App Store загрузило более 800 млн человек. Известно, что руководство видеохостинга захотело создать нечто похожее после того, как аналитики компании изучили предпочтения пользователей и рыночные тренды.

По предварительной информации, новинка получит название Shorts. Пользователям этой программы будет предоставлен доступ к YouTube Music, что позволит накладывать музыку на короткие видео. Сервис представляет собой бесконечную ленту роликов, получаемых на основе рекомендаций. Последние стали причиной, почему многочисленные видеозаписи стали популярными среди молодежи и стали все чаще появляться на YouTube.

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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 16:00

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