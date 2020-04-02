Ученые не нашли доказательств распространения коронавируса с помощью комаров





Комары являются переносчиками большого количества вирусов, которые также включают, желтую лихорадку, вирус Зика и реки Росс. Они также могут распространять малярию, вызываемую патогенными микроорганизмами. Однако кровососущие не передают другие вирусы, в том числе ВИЧ. Маловероятен тот факт, что насекомое заразится ним во время укуса человека.Несмотря на то, что COVID-19 обнаружили в образцах крови инфицированных людей, не существует подтверждений, что комары могут его распространять. При укусе зараженного человека, особь не заражается коронавирусом. Когда кровь попадает в насекомое, она быстро всасывается кишечником. В итоге инфекция заражает клетки, которые выстилают орган пищеварения, и распространяется по всем частям тела. Для передачи комаром инфекции, она должна попасть в слюнные железы. Данный процесс занимает довольно много времени. Однако это не единственная проблема на пути передачи коронавируса насекомыми. Путь из кишечника, через тело и прямое попадание в слюну может стать непреодолимым барьером для любого патогенного микроорганизма.