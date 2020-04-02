АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Борьба с эпидемией в режиме онлайн: Лучшие игры про вирусы и…
EUR 85.74 USD 77.73
Курс валют на 28.03.2020

Председатель профсоюза Николай Кодолов рассказал, как не заразиться коронавирусом в такси

Председатель московского профсоюза такси Николай Кодолов сообщил, как вызвать машину, чтобы не инфицироваться коронавирусом. Специалист советует пользоваться услугами водителей из таксопарков.

Николай Кодолов поделился, что таксопарки обязаны постоянно контролировать состояние здоровья своих водителей, которые при наличии симптомов ОРВИ не допускаются к работе. Чтобы обезопасить себя, пассажиру такси лучше отдать предпочтение заднему правому сидению. Таким образом будет соблюдено необходимое расстояние. Все автомобили таксопарка должны быть обеспечены спиртосодержащим веществом для дезинфекции поверхностей, гелем для рук, антисептическими салфетками и медицинскими масками. Водителям такси рекомендовано проветривание салона и протирание ручек транспортного средства после каждой поездки.

В то же время председатель профсоюза такси предупреждает, что так называемые «частники» способны не всегда соблюдать подобные требования, поскольку нет механизмов проверки их выполнения. Поэтому они могут работать и с наличием симптомов респираторных заболеваний. Кодолов называет это главной проблемой перевозок.

+Дзен +Яндекс новости
Общество / Важно
Добавил: Романова Виктория Сегодня, 11:37

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Председатель профсоюза Николай Кодолов рассказал, как не заразиться коронавирусом в…
Разин призвал Владимира Путина и Александра Лукашенко объявить амнистию для лиц в возрасте 60 лет и…
Изобретатель из США создал велосипед со складными…
Жительницу Алметьевска наказали за фейк о…
"Творение с очень важным посылом": Ольга Бузова выпустила новый трек "Давай останемся…
Управление ЗАГСа Калуги приостановило заключение и расторжение браков из-за…
Дана Борисова откровенно рассказала о своем эскортном…
Эксперты назвали вещи, которые точно не спасут от коронавирусной…
Беременная Ангелина Монах ударила Степана Меньщикова за обсуждение ее бывших…
Ученые: Трудоголизм повышает риск заболеваний щитовидной…
За минувшие сутки в России зафиксировали 771 новый случай заражения…
Продюсер Валерий Комиссаров считает, что Давид Манукян не подходит Ольге…
Под Липецком в результате ДТП водителя выбросило из перевернутого…
Медики рассказали, какие продукты способствуют снижению уровня сахара в…
«В дурку увезли?»: Джиган исчез из соцсетей после новости о…
Росстат предложил перенести перепись населения на следующий…
Ксения Собчак игнорирует Константина Богомолова в…
В Сети рассказали о забытом универсале Lada…
Валерия пожаловалась Фадееву на разные киновкусы с…
Назван ТОП-3 бюджетных авто с надежными…
Беременную Александру Черно прооперировали на Сейшельских…
Toyota представила миниатюрные версии GT86 для борьбы со…
Наставник «Танцев» Мигель вспомнил, как Лолита послала его «на три…
Бой Хабиба Нурмагомедова с Тони Фергюсоном отменили из-за…
Дана Борисова пожаловалась на «коронавирусный кашель» после контакта с…
Специалисты Роспотребнадзора рассказали, как правильно выбрать продукты во время…
Анна Хилькевич о своей третьей беременности: "Сейчас точно не время, двух дочек пока вполне…
«SOS, Москва»: Застрявшие в Африке российские туристы выложили водорослями на пляже призыв о…
Просмотреть все новости