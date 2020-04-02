Председатель профсоюза Николай Кодолов рассказал, как не заразиться коронавирусом в такси





Николай Кодолов поделился, что таксопарки обязаны постоянно контролировать состояние здоровья своих водителей, которые при наличии симптомов ОРВИ не допускаются к работе. Чтобы обезопасить себя, пассажиру такси лучше отдать предпочтение заднему правому сидению. Таким образом будет соблюдено необходимое расстояние. Все автомобили таксопарка должны быть обеспечены спиртосодержащим веществом для дезинфекции поверхностей, гелем для рук, антисептическими салфетками и медицинскими масками. Водителям такси рекомендовано проветривание салона и протирание ручек транспортного средства после каждой поездки.В то же время председатель профсоюза такси предупреждает, что так называемые «частники» способны не всегда соблюдать подобные требования, поскольку нет механизмов проверки их выполнения. Поэтому они могут работать и с наличием симптомов респираторных заболеваний. Кодолов называет это главной проблемой перевозок.