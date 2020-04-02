Бой Хабиба Нурмагомедова с Тони Фергюсоном отменили из-за карантина
Знаменитый российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов на своей персональной странице в социальной сети Instagram опубликовал видеоролик, в котором рассказал поклонникам о том, что не примет участие в предстоящем бое против американского соперника Тони Фергюсона. По словам спортсмена, «весь мир на данный момент сидит на карантине», поэтому он просит болельщиков с пониманием отнестись к данной ситуации.
«Попробуйте поставить себя на мое место», - обращается к публике Нурмагомедов. Примечательно, что его заявление об отмене долгожданного поединка с бойцом из США было неоднозначно воспринято социальными сетями. К примеру, отдельные пользователи даже призвали лишить российского спортсмена титула чемпиона UFC.
При этом эксперты и спортивные журналисты отмечают, что негативная реакция из-за отмены этого спортивного события, вызывает некоторое недоумение и выглядит удивительной. Такое мнение, к примеру, озвучил обозреватель популярного телеканала ESPN Бретт Окамото.
«Попробуйте поставить себя на мое место», - обращается к публике Нурмагомедов. Примечательно, что его заявление об отмене долгожданного поединка с бойцом из США было неоднозначно воспринято социальными сетями. К примеру, отдельные пользователи даже призвали лишить российского спортсмена титула чемпиона UFC.
При этом эксперты и спортивные журналисты отмечают, что негативная реакция из-за отмены этого спортивного события, вызывает некоторое недоумение и выглядит удивительной. Такое мнение, к примеру, озвучил обозреватель популярного телеканала ESPN Бретт Окамото.