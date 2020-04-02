Бой Хабиба Нурмагомедова с Тони Фергюсоном отменили из-за карантина





, - обращается к публике Нурмагомедов. Примечательно, что его заявление об отмене долгожданного поединка с бойцом из США было неоднозначно воспринято социальными сетями. К примеру, отдельные пользователи даже призвали лишить российского спортсмена титула чемпиона UFC.При этом эксперты и спортивные журналисты отмечают, что негативная реакция из-за отмены этого спортивного события, вызывает некоторое недоумение и выглядит удивительной. Такое мнение, к примеру, озвучил обозреватель популярного телеканала ESPN Бретт Окамото.