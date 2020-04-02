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Дана Борисова пожаловалась на «коронавирусный кашель» после контакта с Лещенко

Дана Борисова пожаловалась поклонникам, что обнаружила у себя симптомы опасного вируса. По словам знаменитости, у нее появился "коронавирусный кашель» после контакта со Львом Лещенко.
Дана Борисова пожаловалась на «коронавирусный кашель» после контакта с Лещенко

Телеведущая даже хотела сделать тест на COVID-19, но ей в этой услуге в больнице отказали, аргументировав ситуацию отсутствием регистрации с места жительства. Спустя некоторое время состояние Борисовой ухудшилось, кашель стал сухим и «лающим». Однако пока о наличии других симптомов знаменитость не сообщала.

Дана Борисова уверена, что у нее коронавирус, и подхватила она его у Льва Лещенко, который сейчас находится в больнице, где проходит лечение от осложнений, вызванных инфекцией. Ведущая считает, что именно певец заразил ее опасным недугом, когда они вместе посещали одно светское мероприятие полторы недели назад.

Однако несмотря на то, что Борисова твердо уверена в наличии у себя коронавирусной инфекции, самоизолироваться, чтобы не заразить кого-то еще телезвезда не стремится. Вместо пребывания на карантине блондинка посещает публичные места. Она снимается в разнообразных ток-шоу, касающихся, преимущественно, ее личной жизни, и с удовольствием позирует фотографам. При этом, судя по снимкам автора книги «Жизнь под кайфом», она совершенно не похожа на человека, чувствующего какое-либо недомогание, связанное с вирусной инфекцией.

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ШоуБиз
Добавил: Криворотько Наталья Сегодня, 09:54

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