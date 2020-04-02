АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Борьба с эпидемией в режиме онлайн: Лучшие игры про вирусы и…
EUR 85.74 USD 77.73
Курс валют на 28.03.2020

Анна Хилькевич о своей третьей беременности: "Сейчас точно не время, двух дочек пока вполне хватает"

Анна Хилькевич высказалась о своей третьей беременности. В Instagram актриса сообщила, что сейчас точно не время и двух дочерей Арианны и Марии ей пока вполне хватает.
Анна Хилькевич о своей третьей беременности: "Сейчас точно не время, двух дочек пока вполне хватает"

Накануне Анна Хилькевич показала фантам положительный тест на беременность. Сегодня знаменитость разместила снимок со старшей дочерью Арианной. В комментарии актриса написала- несколько дней назад она думала, что самая распространённая первоапрельская шутка будет про коронавирус. Но звезда "Универа" ошиблась, поскольку все девушки якобы "забеременели". Анна Хилькевич отметила: "Я, правда, совсем не ожидала такого ажиотажа - телефон разрывался от смсок и звонков".

Также актриса попросила прощения у фанатов за такую шутку. Знаменитость рассказала, что в планах у ее пока нет третьей беременности и двух дочерей вполне хватает. При этом Анна Хилькевич отметила, что не знает, когда карантин закончится. В конце звезда сериала "Универ" написала: "Но это будет уже другая история". Подписчики высоко оценили юмор актрисы и оставили ей более 144 000 лайков.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз / Важно
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 09:40

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Дана Борисова пожаловалась на «коронавирусный кашель» после контакта с…
Специалисты Роспотребнадзора рассказали, как правильно выбрать продукты во время…
Анна Хилькевич о своей третьей беременности: "Сейчас точно не время, двух дочек пока вполне…
«SOS, Москва»: Застрявшие в Африке российские туристы выложили водорослями на пляже призыв о…
«А Ксюшу, видно, не отпускает»: Бородина прокомментировала интервью Собчак по поводу личной…
Во Владивостоке из аэропорта сбежали 12 человек, которых хотели отправить на…
Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин отмечает день…
Супруга принца Уильяма Кейт Миддлтон приняла решение снять обручальное…
У главы израильского Минздрава Яакова Лицмана выявили…
Участница «Битвы экстрасенсов» Дарья Миронова предсказала смерть Началовой десять лет…
Жители Китая вернулись к употреблению летучих мышей после ослабления…
Ольга Бузова поддержала Оксану Самойлову в решении подать на развод с…
KIA приостановила продажи дизельного Sportage в…
Жанна Мартиросян рассекретила имена участников шоу «Маски» раньше…
В ФМБА считают, что вспышка COVID-19 в России завершится к…
В Ираке археологи нашли жертвенник месопотамского бога…
Американский музыкант Адам Шлезингер скончался от коронавирусной…
Учёные: Cтирка с порошком при 60°C в течении полутора часов избавит одежду от…
Кроссовер KIA Seltos продолжает оставаться лидером в своем…
«Я нахожусь в безопасности»: Евгения Медведева переехала в…
Американская разведка подозревает Китай в занижении данных по…
Биолог Джордж Виттемьер: Запрет на торговлю мясом диких животных помог бы избежать многих вирусных…
Техосмотр и регистрация: Что доступно автомобилистам в период…
Цымбалюк-Романовская опровергла информацию о тайном браке с сыном…
Биологи из Китая рассказали, что кошки оказались самыми восприимчивыми к…
Сына радиоведущей Аллы Довлатовой Павла ночью экстренно госпитализировали в…
Российские и итальянские медики выявили новые особенности…
«Бабник и пьяница»: Подольская дала характеристику бывшему зятю Пугачевой Владимиру…
Просмотреть все новости