Анна Хилькевич о своей третьей беременности: "Сейчас точно не время, двух дочек пока вполне хватает"
Анна Хилькевич высказалась о своей третьей беременности. В Instagram актриса сообщила, что сейчас точно не время и двух дочерей Арианны и Марии ей пока вполне хватает.
Накануне Анна Хилькевич показала фантам положительный тест на беременность. Сегодня знаменитость разместила снимок со старшей дочерью Арианной. В комментарии актриса написала- несколько дней назад она думала, что самая распространённая первоапрельская шутка будет про коронавирус. Но звезда "Универа" ошиблась, поскольку все девушки якобы "забеременели". Анна Хилькевич отметила: "Я, правда, совсем не ожидала такого ажиотажа - телефон разрывался от смсок и звонков".
Также актриса попросила прощения у фанатов за такую шутку. Знаменитость рассказала, что в планах у ее пока нет третьей беременности и двух дочерей вполне хватает. При этом Анна Хилькевич отметила, что не знает, когда карантин закончится. В конце звезда сериала "Универ" написала: "Но это будет уже другая история". Подписчики высоко оценили юмор актрисы и оставили ей более 144 000 лайков.
Накануне Анна Хилькевич показала фантам положительный тест на беременность. Сегодня знаменитость разместила снимок со старшей дочерью Арианной. В комментарии актриса написала- несколько дней назад она думала, что самая распространённая первоапрельская шутка будет про коронавирус. Но звезда "Универа" ошиблась, поскольку все девушки якобы "забеременели". Анна Хилькевич отметила: "Я, правда, совсем не ожидала такого ажиотажа - телефон разрывался от смсок и звонков".
Также актриса попросила прощения у фанатов за такую шутку. Знаменитость рассказала, что в планах у ее пока нет третьей беременности и двух дочерей вполне хватает. При этом Анна Хилькевич отметила, что не знает, когда карантин закончится. В конце звезда сериала "Универ" написала: "Но это будет уже другая история". Подписчики высоко оценили юмор актрисы и оставили ей более 144 000 лайков.