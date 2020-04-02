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Специалисты Роспотребнадзора рассказали, как правильно выбрать продукты во время пандемии

Специалисты Роспотребнадзора рассказали россиянам о правильности выбора продуктов во время пандемии коронавируса. Жителям страны посоветовали заблаговременно составлять списки необходимых товаров и не совершать покупки про запас.

Специалисты отметили, что работа продовольственных магазинов ведется в обычном режиме с постоянным поддержанием объема продуктов. В то же время простроченные крупы, орехи и сухофрукты, в случае наличия в них вредителей, могут негативно сказаться на здоровье. Перед совершением покупок в магазине эксперты рекомендуют протереть влажной салфеткой ручку торговой тележки или корзины, а выбор начинать с продуктов, хранящихся при комнатной температуре.

Скоропортящиеся товары следует брать в последнюю очередь. Специалисты советуют выбирать упакованные продукты, особенно из тех, которые не будут поддаваться термической обработке. Также необходимо осмотреть упаковку, изучив срок годности и состав. Это позволит избежать покупки продуктов, способных повлечь аллергическую реакцию. В случае заказа еды на дом, необходимо перед открытием пакета тщательно вымыть руки.

Роспотребнадзор ранее принял постановление, в котором требуется соблюдение дистанции не менее чем 1 метр между людьми во время нахождения в общественных местах и транспорте.

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Общество / Важно
Добавил: Романова Виктория Сегодня, 09:48

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