«SOS, Москва»: Застрявшие в Африке российские туристы выложили водорослями на пляже призыв о помощи
Группа туристов из России, которые застряли на острове Занзибар в Африке из-за пандемии коронавирусной инфекции, решила оригинальным образом обратить внимание властей родной страны на свою проблему. Люди выложили с помощью водорослей на пляже призыв о помощи огромными буквами.
Как рассказал один из российских туристов, сейчас на острове находится около 130 его соотечественников, которые надеялись на эвакуацию вместе с туристами с Макривия и Сейшельских островов, однако так и не смогли улететь на Родину. «SOS, Москва, забери нас домой», - гласит выложенная отчаявшимися людьми надпись на песке.
Кроме того, застрявшие в Африке граждане рассказывают, что уже с 3 апреля в стране закрываются все отели, поэтому их попросили к 10 часам утра по местному времени покинуть свои номера. «До сих пор не понятно, куда нам идти, тем более, что денег уже практически ни у кого не осталось», - описывают ситуацию туристы в Telegram-канале LifeShot.
Как рассказал один из российских туристов, сейчас на острове находится около 130 его соотечественников, которые надеялись на эвакуацию вместе с туристами с Макривия и Сейшельских островов, однако так и не смогли улететь на Родину. «SOS, Москва, забери нас домой», - гласит выложенная отчаявшимися людьми надпись на песке.
Кроме того, застрявшие в Африке граждане рассказывают, что уже с 3 апреля в стране закрываются все отели, поэтому их попросили к 10 часам утра по местному времени покинуть свои номера. «До сих пор не понятно, куда нам идти, тем более, что денег уже практически ни у кого не осталось», - описывают ситуацию туристы в Telegram-канале LifeShot.