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«SOS, Москва»: Застрявшие в Африке российские туристы выложили водорослями на пляже призыв о помощи

Группа туристов из России, которые застряли на острове Занзибар в Африке из-за пандемии коронавирусной инфекции, решила оригинальным образом обратить внимание властей родной страны на свою проблему. Люди выложили с помощью водорослей на пляже призыв о помощи огромными буквами.
«SOS, Москва»: Застрявшие в Африке российские туристы выложили водорослями на пляже призыв о помощи

Как рассказал один из российских туристов, сейчас на острове находится около 130 его соотечественников, которые надеялись на эвакуацию вместе с туристами с Макривия и Сейшельских островов, однако так и не смогли улететь на Родину. «SOS, Москва, забери нас домой», - гласит выложенная отчаявшимися людьми надпись на песке.

Кроме того, застрявшие в Африке граждане рассказывают, что уже с 3 апреля в стране закрываются все отели, поэтому их попросили к 10 часам утра по местному времени покинуть свои номера. «До сих пор не понятно, куда нам идти, тем более, что денег уже практически ни у кого не осталось», - описывают ситуацию туристы в Telegram-канале LifeShot.

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Общество / Важно
Добавил: Михаил Сосновский Сегодня, 09:37

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